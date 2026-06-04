За 9 секунд. Футболист сборной Гренландии забил самый быстрый гол в истории чемпионата Европы CONIFA. Видео

Нападающий сборной Гренландии Нэйтан Эйлер Хансен открыл счет уже на 9-й секунде матча группового этапа чемпионата Европы CONIFA против сборной Реции (любительская футбольная команда, представляющая историческую одноименную область, которая расположена в горном регионе в Альпах на территории современных Швейцарии, Австрии и Германии). Этот мяч стал самым быстрым в истории турниров европейского уровня под эгидой организации.

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Гол был забит после розыгрыша с центра поля сразу после стартового свистка. Гренландцы провели быстрый вертикальный перевод вперед, воспользовались неготовностью обороны соперника, а Хансен ворвался в штрафную и точно пробил по воротам.

Сборная Гренландии использовала подготовленную комбинацию, которую тренер Мортен Руткьер включает в атакующую модель команды. Схема предполагает мгновенное продвижение мяча вперед без контроля в центре поля и максимальный акцент на эффекте неожиданности.

Показатель в 9 секунд стал рекордным для чемпионатов Европы CONIFA. Ранее подобные турниры не фиксировали голы, забитые настолько быстро после стартового свистка.

Например в матчах под эгидой УЕФА самый быстрый гол чемпионатов Европы был забит на 23-й секунде, а среди национальных сборных, признанных ФИФА, рекорд составляет 6 секунд.

Матч группового этапа прошел в рамках EURO CONIFA 2026, который принимает север Италии. Сборная Гренландии победила Рецией со счетом 4:1 и после этой встречи укрепила позиции в группе.

Для справки: CONIFA (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) объединяет сборные, которые не входят в ФИФА. Это непризнанные государства, автономии, культурные регионы и этнические меньшинства.Место проведения: Все игры турнира EURO 2026 принимают стадионы Верано-Брианца и Карате-Брианца на севере Италии с 1 по 7 июня 2026 года.

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