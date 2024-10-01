Ярмоленко не вызвали в сборную Украины: легендарный тренер оценил решение Реброва

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поддержал решение Сергея Реброва не включать капитана "Динамо" Андрея Ярмоленко в основную заявку сборной Украины на ближайшие матчи Лиги наций. Полузащитник оказался лишь в резерве перед поединками против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

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В комментарии порталу zbirna.com Маркевич подчеркнул, что Ярмоленко, как и хавбек бельгийского "Вестерло" Сергей Сидорчук, уже мало чем может помочь главной команде страны. Экс-наставник "Днепра" и "Металлиста" отметил, что ожидает приглашение в стан "сине-желтых" молодых игроков.

"Отсутствие в основном списке Ярмоленко странным не считаю – как и то, что приглашение не получил Сидорчук. Я не вижу смысла вызвать Андрея и Сергея. Они уже все что могли сборной отдали. Ярмоленко и Сидорчук – это не сильные помощники сборной Украины. Надо уже подключать молодежь, давать шанс подрастающему поколению, пора услышать новые имена. Наша молодежка U-21 классно играет. Вот там нужно искать новые имена для главной команды страны, я так считаю. Когда как не в матчах Лиги наций? Мы же понимаем, что главная задача Реброва – пробиться со сборной на чемпионат мира 2026 года", – сказал Маркевич.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

После двух поражений в сентябре тренер команды Сергей Ребров ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент УАФ Андрей Шевченко.

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