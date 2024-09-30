УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
657
Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал расширенный состав команды на октябрьские матчи в Лиге наций. Наставник "сине-желтые" вызвал на сбор 25 футболистов, которые сыграют с Грузией 11 октября и Чехией 14 октября.

Видео дня

В состав не попали полузащитники Александр Зинченко и Сергей Сидорчук и лишь в резерве оказался капитан Андрей Ярмоленко, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций
Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций

Также выделяется вызов дебютанта –  полузащитника Дмитрия Крыськива из донецкого "Шахтера".

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций
Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

После двух поражений в сентябре тренер команды ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент УАФ Андрей Шевченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!