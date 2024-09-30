Ребров отказался от Ярмоленко и Зинченко в сборной Украины: тренер объявил состав на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал расширенный состав команды на октябрьские матчи в Лиге наций. Наставник "сине-желтые" вызвал на сбор 25 футболистов, которые сыграют с Грузией 11 октября и Чехией 14 октября.

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В состав не попали полузащитники Александр Зинченко и Сергей Сидорчук и лишь в резерве оказался капитан Андрей Ярмоленко, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Также выделяется вызов дебютанта – полузащитника Дмитрия Крыськива из донецкого "Шахтера".

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Александр Тымчик ("Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Полесье" Житомир), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Нападающие: Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Владислав Ванат ("Динамо" Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк), Александр Сваток ("Остин", США), Александр Мартынюк ("Александрия"), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – "Динамо" Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба – "Шахтер" Донецк), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир).

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

После двух поражений в сентябре тренер команды ответил на вопрос о своей отставке. По этому поводу выступил и президент УАФ Андрей Шевченко.

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