'Я видел язык тела Усика'. Экс-чемпион мира сделал предсказание на реванш с Фьюри

Обозреватель бокса и экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Крис Элджиери прокомментировал первую пресс-конференцию между Александром Усик и Тайсоном Фьюри, сделав акцент на внешнем виде и поведении боксеров. По мнению 40-летнего эксперт, украинский супертяж всем своим видом демонстрировал уверенность в происходящем и это однозначно отразиться в будущем реванше.

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"Говорят, что пресс-конференции — это всё для зрителей, но я такой человек, который смотрит за языком тела. Я видел язык тела Усика, который показывает высшую степень уверенности. Да, он был в костюме убийцы, и дело сейчас идёт к Хэллоуину, но посмотрите, как он поднёс это фото Тайсону на подпись, посмотрите, как он стоял над ним. Он стоял там, убедился, что Тайсон сделает это, и он был очень близок к нему, некомфортно близок. Для меня это показывает силу", – сказал Элджиери в шоу Top Stories на ProBox TV, перевод которого приводит Vringe.

Американский обозреватель подчеркивает, что Усик сейчас экстремально уверен в себе

"Сейчас он сверх уверен, и тот факт, что он смог сделать это с Тайсоном Фьюри, с таким гигантом, а теперь этот гигант сидит там и подписывает фотографию, как Усик бьет его по лицу — для меня это изображает его силу", – подытожил Крис Элджиери.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик (22-0, 14 КО) пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе Хитмена.

Во время мероприятия украинец достал из черного кейса два плаката, взял ручку и подошел к британцу за автографом.

Во время дуэли взглядов с Александром, Фьюри внезапно стал щекотать украинца.

Напомним, в первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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