'Я прихожу лишь к одному выводу'. Тренер Дюбуа сказал, что случится в бою Усик – Фьюри

Наставник британского супертяжеловеса Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) Дон Чарльз уверен, что обладатель титула WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) проиграет чемпиону WBC Тайсону Фьюри (34-0-1). По мнению Чарльза, Фьюри, в отличии от боя с Нганну, серьезно подготовится к поединку с украинцем.

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"Простите меня, если я ошибаюсь, но я даже не думаю, что для Фьюри это будет тяжелый бой. Он его растерзает, он слишком большой для Усика, он его растерзает, ударит, свяжет, оттолкнет", – цитирует тренера talkSPORT.

Дон Чарльз много раз анализировал предстоящий поединок двух супертяже и всегда приходил к одному и тому же результату.

"Какие варианты в этом бою я бы не рассматривал, я прихожу к одному выводу: Усик проиграет", – однозначно заявил Чарльз

Несмотря на такой прогноз, британский тренер дал крымчанину небольшой совет, как можно остановить Тайсона Фьюри.

"Да, Александр исключительный, блестящий техник и тактик. У него фантастический ритм, который может компенсировать мощь Фьюри. Ему нужно делать много финтов, наносить удары по корпусу и оставить голову в покое. Я бы ему сказал "Атакуй комбинациями корпус, не поднимайся вверх, оставь голову Фьюри в покое", – подытожил Чарльз.

Напомним, что битва за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Стоит отметить, что бывший чемпион мира в крузервейте, а сейчас аналитик бокса Джонни Нельсон предполагает, что этот бой в указанный срок не состоится.

Ранее этот вечер планировался на 23 декабря, но Тайсон Фьюри получил рассечение во время поединка с Фрэнсисом Нганну и противостояние было перенесено. Александр Усик до этого дрался с Даниэлем Дюбуа, где победил нокаутом.

Это первый поединок за звание абсолютного чемпиона мира в эпоху четырех поясов. Последним абсолютным чемпионом в хэвивейте был Леннокс Льюис – в 1999-м он владел поясами WBA, WBC и IBF, чего тогда было достаточно для такого звания.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший выразил уверенность, что Александр в бою с Тайсоном столкнется со своей главной проблемой – отсутствием мощного нокаутирующего удара.

1 января суперкомпьютер BETSiE, который спрогнозировал исходы самых главных спортивных событий 2024 года, назвал победителя мегафайта Усик – Фьюри.

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