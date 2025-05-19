'Я не мог больше терпеть': Луческу категорически отказался ехать в Россию

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу подтвердил, что отказался посещать празднование 100-летия санкт-петербургского "Зенита", который он возглавлял в 2016-2017 годах. Румынский специалист отметил, что не может себе позволить поездку в страну-агрессорку во время войны в Украине.

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Об этом Луческу заявил в интервью порталу Golazo.ro. Тренер сборной Румынии подчеркнул, что украинцы продолжают страдать от преступных действий россиян. Легендарный наставник "Шахтера", с которым он выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, добавил, что ждет наступления мира.

"Я не хочу ввязываться в нечто подобное. Я сказал россиянам, что приеду, когда наступит мир. Если не будет мира, я не приеду. Потому что одной из причин моего отъезда из Украины было то, что я не мог больше терпеть перед играми минуту молчания в память о людях. Все ужасы войны, все накопившиеся несчастья пронеслись перед моими глазами... Вы увидели все эти разрушенные здания. И вы как простой человек задаетесь вопросом: зачем все это? За что?" – сказал Луческу.

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