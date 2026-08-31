"Этот период был странным": самая красивая спортсменка Украины объяснила провал на финише сезона

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко не стала называть катастрофой свои последние неудачные результаты после того, как вернулась в сектор для прыжков в высоту после травмы. 28-летняя уроженка Бахмута, которую считают самой красивой спортсменкой страны, отметила, что еще не готова на 100%.

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Об этом Левченко написала на своей странице в социальной сети instagram. Наша соотечественница отметила, что травма колена оказалась очень неприятной и она в буквальном смысле полтора месяца не могла прыгать, но впереди ее ждет много работы по полному восстановлению.

"Этот период был странным и удивительным одновременно. Период, когда все, что ты можешь, – это просто продолжать работать. Полтора месяца я не прыгала, потому что это было физически невозможно. Вместо этого я училась находить другие способы двигаться вперед, например, крутила педали на велотренажёре, с которым нам, в конце концов, пришлось подружиться, постепенно возвращала телу силу, выносливость и уверенность в себе. Было сделано много маленьких (больших) шагов. А сейчас просто движемся дальше. Впереди ещё много работы, но я рада, что мы уже здесь", – подчеркнула Левченко.

Отметим, что Юлия не смогла пробиться в финал Бриллиантовой лиги, заняв на последнем этапе регулярного сезона турнира лишь девятое место с результатом 1,93 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих сенсационно проиграла австралийской сопернице на этапе Континентального тура.

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