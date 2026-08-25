Магучих не получила специальную лицензию от World Athletics на первый в истории абсолютный чемпионата мира. В чем причина

Международная федерация легкой атлетики обнародовала список спортсменов, получивших специальные лицензии на участие в первом абсолютном чемпионате мира, который пройдет в Будапеште 11-13 сентября. Знаменитая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих в этот перечень не вошла, поскольку уже получила право выступить на турнире автоматически.

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Отсутствие Магучих среди обладателей exceptional invitation связано не с решением организаторов исключить украинку из числа участников. Действующая олимпийская чемпионка Парижа-2024 отобралась на соревнования по основному критерию и не нуждалась в дополнительном приглашении.

Специальные лицензии World Athletics предназначались для спортсменов, которые не получили автоматическую квалификацию. В их числе оказались, в частности, чемпион мира-2023 в беге на 1500 метров Джош Керр, олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен, а также чемпион мира-2023 в прыжках в высоту Джанмарко Тамбери.

Организаторы подтвердили участие Магучих в первом абсолютном чемпионате мира и ранее выпустили с украинкой промо-интервью под названием "What's your Ultimate?". В Будапешт она отправится в статусе одной из главных претенденток на победу в секторе для прыжков в высоту.

Абсолютный чемпионат мира станет новым турниром World Athletics с ограниченным числом участников. В небеговых дисциплинах выступят не более восьми спортсменов, в беговых видах программы предусмотрено до 16 участников. Общий призовой фонд соревнований составит 10 миллионов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, В августе Ярослава выиграла третье подряд "золото" чемпионата Европы, став лучшей в Бирмингеме с результатом 1,97 м и сравнявшись с достижением по количеству последовательных побед на европейских первенствах.

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