Вызывался в сборную Украины и сбежал из страны. Известный украинский футболист получил паспорт России

Форвард Максим Дегтярев, ранее вызывавшийся в молодёжную сборную Украины, получил российское гражданство. В базе портала Transfermarkt напротив 32-летнего уроженца временно оккупированной Голубовки (Луганская область) уже стоит трехцетный флаг страны-агрессора. Это произошло после его перехода в российский клуб "Сокол" из Казани, выступающий в четвёртом дивизионе. Контракт был подписан в апреле 2025 года.

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Дегтярев начал профессиональную карьеру в 2011 году в "Стали" Алчевск, где уже в дебютной игре отличился голом. Затем выступал за донецкий "Металлург", полтавскую "Ворсклу", "Олимпик", "Десну", а также клубы Первой и Второй лиг. Среди достижений — серебро и бронза Первой лиги Украины.

Был лучшим бомбардиром "Олимпика" в сезоне 2018/19. За карьеру прошёл через множество украинских команд, но в основу сборной Украины так и не пробился, ограничившись вызовами в молодежку.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Дегтярев покинул страну и некоторое время играл в Казахстане — за "Тараз" и "Атырау".

Футболист также попадал в поле внимания СМИ из-за скандального поведения. В 2023 году он оскорбительно высказался в Instagram в адрес Владимира Зеленского, поддержав нарративы российской пропаганды, что вызвало волну критики со стороны украинской аудитории.

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