Вызывался в сборную Португалии: Украина решила натурализовать футболиста 'Браги' – СМИ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала процедуру натурализации португальского полузащитника "Браги" Даниеля Роззувайло. 18-летний атакующий полузащитник выступает за юношескую команду "канониров" и вскоре должен присоединиться к национальной сборной страны своего возраста.

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Об этом сообщает портал "Футбол 24". По данным журналистов, в приглашении Роззувайло, который родился в семье украинских эмигрантов, заинтересован наставник сине-желтой команды Дмитрий Михайленко. Он смотрел за действиями хавбека в матче Юношеской лиги УЕФА с венским "Рапидом".

Процесс получения футболистом украинского паспорта может занять до полугода. Дебют Роззувайло ожидают весной в элит-раунде квалификации Евро-2025, если "сине-желтые" пройдут первую квалификацию, где их соперниками станут команды Нидерландов, Словении и Казахстана.

Отметим, что на сайте Федерации футбола Португалии (ФФП) профиль Роззувайло значился в составе сборной 15-летних. Даниель родился 3 февраля 2006 года.

Летом нынешнего года юношеская сборная Украины U-19 под руководством Михайленко дошла до полуфинала чемпионата Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, юношеская сборная Украины по футболу U-17 досрочно вышла во второй раунд квалификации к континентальному первенству 2025 года.

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