Украина победила Италию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу U19. Видео

Сборная Украины по футболу U-19 победила Италию в 3-м туре чемпионата Европы и со второго места вышла в плей-офф. Поединок на стадионе "Інвер Парк" в городе Ларн (Северная Ирландия) завершился со счетом 3:2.

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Этот результат вывел нас в 1/2 финала юношеского Евро-2024 и позволила квалифицироваться на ЧМ-2025, который пройдет в Чили.

До этого подопечные Дмитрия Михайленко дважды играли вничью: встречи с Норвегией и Северной Ирландией завершались со счетом 0:0.

В игре с Италией украинцы забили первыми уже на 8-й минуте. После флангового навеса неудачно сыграл итальянский защитник, мяч отскочил к Синчуку и тот элегантно перекинул голкипера.

Победный счет держался до 34-й минуты, когда после розыгрыша штрафного неудачно сыграл наш вратарь.

На 54-й минуте долгая позиционная атака сборной Италии завершилась точным дальним ударом, который оказался неберущимся для Владислава Крапивцова.

Победный счет для Италии держался две минуты. Кревсун сполна воспользовался небрежностью соперника в обороне.

На 73-й минуте Коради сбил в своей штрафной Андрея Маткевича, после чего увидел перед собой вторую желтую карточку и был удален.

Пенальти точно реализовал Пономаренко.

В полуфинале сборная Украины сыграет с победителем группы B. Это будет либо Франция, либо Испания. Эти команды свой матч проведут 22 июля в 21:00.

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