Сборная Украины по футболу с двумя победами досрочно вышла во второй раунд чемпионата Европы 2025 U-17

Юношеская сборная Украины по футболу U-17 вышла во второй раунд квалификации Евро-2025. Добыв вторую победу во втором туре подопечные Юрия Мороза заняли промежуточное первое место в группе 4. В другом матче квартета Бельгия была сильнее Косово (2:1).

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В результате украинцы, даже в случае поражения от Бельгии в третьем туре 15 октября не смогут опуститься ниже второй строчки. Во второй раунд отбора выходят по две лучшие команды каждой группы.

После этого 28 участников весной 2025 года в семи группах Лиги А будут бороться за семь путевок в финальный турнир, который летом пройдет в Албании. Сборная хозяев получила пропуск на форум автоматически, хотя примет участие в квалификации.

Остальные команды во втором раунде будут выступать в Лиге В и будут бороться за места в Лиге А первого отборочного этапа Евро-2027 (U-19).

Добавим, что Евро-2025 (U-17) станет для представителей УЕФА отбором на чемпионат мира 2025 года в категории U-17, который пройдет при участии 48 сборных в Катаре.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинцы во втором туре обыграли команду Казахстана. Номинально домашняя встреча между игроками не старше 2008 года рождения на арене "Кервегштадион" в бельгийском Эйпене завершилась со счетом 3:0.

9 октября юношеская сборная Украины в первом туре квалификации ЧЕ-2025 на стадионе "Сегека-Арена" в бельгийском Генке со счетом 4:2 обыграла команду Косово.

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