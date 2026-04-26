Выступление украинки на чемпионате Албании по массажу стало вирусным в сети. Видео

Выступление украинской массажистки и тренера Катерины Соботюк на международном турнире в Тиране стремительно набрало популярность в соцсетях. Видео с элементами художественного массажа собрало более миллиона просмотров и вызвало широкий отклик аудитории.

Ролик был записан во время Albania Massage Championship 2026, который прошел в апреле в Тиране. На кадрах показана программа, в которой классические техники сочетаются с хореографией и музыкальным сопровождением.

В официальном аккаунте чемпионата выступление охарактеризовали как пример синтеза массажа и искусства. В публикации говорится: "Когда массаж встречается с искусством, он перестает быть просто техникой и становится опытом, который люди чувствуют и запоминают. Стандартный массаж расслабляет тело, но в сочетании с художественным выражением это становится историей, рассказанной через прикосновение. Судьи и аудитория не просто видят навыки, они чувствуют выступление".

Сама Соботюк сообщила, что подготовка заняла минимальное время и проходила в домашних условиях. Она уточнила: "Я готовила выступление всего за две тренировки с коллегой, а на самом чемпионате впервые работала на камеру без полной подготовки. До этого мы попробовали лишь несколько элементов, чтобы модель была готова к техникам".

Также специалист подчеркнула, что подобный формат не используется в обычной практике. Она отметила: "Массаж может быть искусством, но в реальной работе я не веду прием таким образом и не лечу людей так. У меня большой опыт, я создала более 100 программ и подготовила около 20 победителей".

Катерина Соботюк является украинской терапевткой, преподавательницей и разработчицей авторской методики Rehab IASTM Massage. Она также выступает судьей международных соревнований и занимается подготовкой специалистов в сфере массажа.

