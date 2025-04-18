Вышла на замену и ругалась: Белодед дебютировала в профессиональном футболе. Видео

Самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо Дарья Белодед дебютировала в новом для себя виде спорта на профессиональном уровне. 24-летняя киевлянка впервые вышла на поле в составе "Металлиста-1925" в матче высшей лиги украинского футбольного первенства среди женщин.

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Знаменательное событие произошло на 88-й минуте встречи. Белодед появилась на замену вместо нападающей Елизаветы Молодюк и заняла ее место на острие атаки.

Через мгновения после своего выхода на поле дзюдоистку вывели один на один с вратарем соперниц, но Дарья угодила прямо в голкипершу. В то же время судьи зафиксировали у футболистки "Металлиста" положение вне игры.

Этот эпизод вызвал искренние эмоции у Белодед. Она была раздосадована тем, что не смогла отправить мяч в сетку, ругаясь на саму себя.

Однако этот момент никак не повлиял на итоговый результат. Харьковчанки одержали сверхубедительную победу 6:0 и продолжили борьбу с "Колосом" и "Ворсклой" за золотые медали первенства.

Как сообщал OBOZ.UA, футболистки донецкого "Шахтера" и криворожского "Кривбасса" устроили драку стенка на стенку в матче чемпионата Украины.

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