Оттаскивали за ноги. Футболистки в чемпионате Украины устроили массовую драку 'стенка на стенку'. Видео

Поединок 5-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу среди женщин завершился грандиозной потасовкой. Инцидент случился после игры между донецким "Шахтером" и "Кривбассом.

Когда главный арбитр встречи Кристина Козорог дала финальный свисток, игроки "Шахтера" решили высказать претензии к Софии Козишкурт. Девушки напали на 15-летнюю полузащитницу, став ее толкать.

Когда ей на помощь прибежали одноклубники, толкотня превратилась в массовую драку. Главными действующими лицами в этот момент были голкиперы "Шахтера" Людмила Устинова и "Кривбасса" Дарья Келюшик. Девушки дрались в лучших традициях ММА. Устинову, которая еще и бодалась, пришлось оттаскивать за ноги.

В итоге Козорог показала красные карточки Старухиной и Устиновой в "Шахтере" и Келюшик в "Кривбассе".

Матч в итоге завершился со счетом 0:1 в пользу "Кривбасса". Единственный гол забила на 61-й минуте Виолета Тян.

Эта победа позволила клубу из Кривого Рога с 38 очками закрепиться за 2-м месте. "Шахтер" идет шестым (22 балла).

Стоит отметить, что главный арбитр этой игры Кристина Козорог сама в юности была футболисткой, выступая за "Атекс-СДЮШОР-16". Однако после травмы была вынуждена завершить профессиональную спортивную карьеру и попыталась найти себя в модельном бизнесе.

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