Выгнанный из 'Реала' тренер, который гнобил и обманул футболиста сборной Украины, официально возглавил 'Челси'

Испанец Хаби Алонсо назначен главным тренером "Челси". Специалист возглавит лондонский клуб после ухода из Мадрида. Контракт рассчитан на четыре года, и начнет действовать с 1 июля 2026 года.

Видео дня

"Челси" официально подтвердил назначение испанского специалиста на пост главного тренера мужской команды. В заявлении клуба указано, что выбор был сделан "с учетом его тренерского опыта, лидерских качеств и футбольной философии"

Алонсо ранее работал в "Байере", с которым выиграл чемпионат Германии в 2024 году, после чего возглавил "Реал". Его период в мадридском клубе продлился менее восьми месяцев, после чего стороны прекратили сотрудничество.

В "Реале" у Хаби возникали разногласия внутри команды и с руководством, после чего было принято решение о смене тренера. Пост временно занял Альваро Арбелоа, ранее работавший с молодёжными командами клуба.

В "Челси" Алонсо сменит тренерский штаб на фоне нестабильного сезона: команда занимает девятое место в чемпионате Англии и проиграла финал Кубка Англии "Манчестер Сити". Следующий матч лондонцы проведут против "Тоттенхэма".

Отдельно отмечается, что ещё в начале сезона именно Алонсо фактически вытеснил украинца Андрея Лунина из состава, предпочитая других вратарей даже при тех эпизодах, когда футболиста сборной Украины называли одним из лучших в "Реале" в прошлом сезоне. Испанский специалист не сдержал слово давать нашему соотечественнику больше игровой практики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!