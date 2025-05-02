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"Выглядит смешно": чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Выглядит смешно': чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинила украинцев в том, что легендарный чешский хоккейный Доминик Гашек обратил внимание на пожелание ему смерти со стороны экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Депутатка Государственной думы вместо того, чтобы осудить бывшего главу России за злобные высказывания, нашла виновных в нашей стране.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка назвала ситуацию смешной, так как Медведев якобы не сказал ничего плохого, а Гашеку, который поддерживает Украину, неправильно перевели его слова.

"Выглядит смешно": чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта
"Выглядит смешно": чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта

"Сильно сомневаюсь, что Гашек следит за социальными сетями Дмитрия Анатольевича, как и мы не следим за его сетями. Ощущение, будто какие-то журналисты – украинские или еще чьи-то – позвонили ему и сообщили о таком посте. При этом неправильно перевели – там ни слова не было про угрозу убийством. Была насмешка – Овечкин побил рекорд, так что пусть от злости лопнут недоброжелатели. Поэтому вся ситуация выглядит достаточно смешно и странно", – сказала Журова.

"Выглядит смешно": чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта
"Выглядит смешно": чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов потребовал от Гашека извиниться перед россиянами за то, что "в каждом втором танке немецком сидел чех".

"Выглядит смешно": чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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