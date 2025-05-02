'Выглядит смешно': чемпионка ОИ из РФ объяснила украинской провокацией угрозы Медведева легенде спорта

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинила украинцев в том, что легендарный чешский хоккейный Доминик Гашек обратил внимание на пожелание ему смерти со стороны экс-президента РФ Дмитрия Медведева. Депутатка Государственной думы вместо того, чтобы осудить бывшего главу России за злобные высказывания, нашла виновных в нашей стране.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка назвала ситуацию смешной, так как Медведев якобы не сказал ничего плохого, а Гашеку, который поддерживает Украину, неправильно перевели его слова.

"Сильно сомневаюсь, что Гашек следит за социальными сетями Дмитрия Анатольевича, как и мы не следим за его сетями. Ощущение, будто какие-то журналисты – украинские или еще чьи-то – позвонили ему и сообщили о таком посте. При этом неправильно перевели – там ни слова не было про угрозу убийством. Была насмешка – Овечкин побил рекорд, так что пусть от злости лопнут недоброжелатели. Поэтому вся ситуация выглядит достаточно смешно и странно", – сказала Журова.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов потребовал от Гашека извиниться перед россиянами за то, что "в каждом втором танке немецком сидел чех".

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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