Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорблениями на легендарного чешского хоккейного вратаря Доминика Гашека. Бывшего биатлониста возмутили слова победителя Игр-98 о том, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев желал ему смерти.

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Об этом Тихонов заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина раскритиковал двукратного обладателя Кубка Стэнли, который активно поддерживает Украину и выступает против РФ, вместо того, чтобы осудить злобную риторику Медведева.

"Видно, что шайба один раз в лоб попала, это до смешного доходит, потому что он просит МОК разобраться в якобы покушении на него. Я много раз видел его игру, это прекрасный вратарь, но сейчас ему нечего делать, судя по всему. Напомню ему, что в каждом втором танке немецком во время Второй Мировой войны сидел чех. Извинись, скотина, за это. А потом уже что-то говори", – сказал в припадке Тихонов.

Не так давно этот ярый Z-патриот выдал штампы кремлевской пропаганды об украинском языке, назвав его "явным геноцидом" в отношении русского.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Он заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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