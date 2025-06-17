'Вы ошиблись страной': 16-летнего футболиста выгнали из клуба за замечание Селезневу из-за русского языка. В сети гневно отреагировали

Медиафутбольный клуб Odesa Football Media Team объявил о том, что 16-летний блогер Ренат Попружный покидает команду после скандала с экс-нападающим сборной Украины Евгением Селезневым. Молодой человек раскритиковал бывшего игрока "Днепра" и "Шахтера" за то, что тот общается на русском языке, однако одесситы за него не вступились.

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Об этом говорится в официальном заявлении Odesa Football Media Team на странице в социальной сети Instagram. Клуб не просто выставил Попружного из команды, но и обвинил его в провокации, а также принес извинения Селезневу.

"Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе – это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается. От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу. Мы сделаем все возможное, чтобы исправить ситуацию и не допустить подобного в будущем. Поступок игрока Рената Попружного и, в первую очередь, его отца – Артема Попружного – мы, Odesa Football Media Team, расцениваем как проявление неуважения к нашей команде", – подчеркнули в одесском клубе.

В комментариях под сообщением болельщики обрушились с критикой на Odesa Football Media Team. Поклонники футбола и просты украинцы встали на защиту Попружного и назвали поведение клуба позором.

"Вы реально живете в другом мире от настоящего. Парню респект", "Цыничные гниды. За просьбу разговаривать на украинском в Украине вам действительно хватило наглости выгнать юношу", "Зашла сказать, какое вы д*рьмо никчемное", "Какой же позор! Вы не забыли в какой стране находитесь и за какой язык должны бороться?", "Боже, сумасшедший здоровый мужик орет на подростка. Команда исключает подростка из команды, потому что "низзя обижать старших". Вы немного ошиблись страной", – пишут в соцсети.

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