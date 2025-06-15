'Тебя забыл спросить, на каком мне разговаривать'. Селезнев устроил скандал из-за русского языка. Видео

Бывший нападающий сборной Украины, выступающий сейчас за медиафутбольный клуб FC Armat Евгений Селезнев, бурно отреагировал на просьбу юного блогера Renepro не говорить на русском языке. Представляющий одесскую команду Odesa Football Media Team 16-летний Ренат Попружный (настоящее имя блогера) сделал замечание 39-летнему уроженцу Макеевки перед выходом на поле.

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В ответ экс-форвард сборной Украины эмоционально отреагировал, подчеркнув, что владеет четырьмя языками и будет говорить на любом из них по своему выбору.

"Я у тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать. Ты меня будешь учить? Сколько тебе лет – 16?", – заявил Селезнев. Подросток возразил, что его возраст ни на что не влияет.

Евгений подчеркнул, что будет говорить так, как захочет. Ренат попросил Селезнева ему не грубить, на что опытный футболист с удивлением ответил, что никаких грубостей с его стороны не было.

В завершении оба обменялись еще несколькими выпадами в адрес друг друга:

Селезнев: "У меня сын старше тебя, и он не позволяет себе делать мне замечания"

Renepro: "Мне все равно"

Селезнев: "Ну раз все равно, то не стоит меня трогать".

Игра завершилась победой FC Armat со счётом 4:3. Селезнев оформил хет-трик в матче, став лучшим игроком поединка.

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