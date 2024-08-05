'Вы чего там развонялись': соперница Магучих из РФ с аккаунтом в OnlyFans набросилась на россиян

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, которая на Олимпийских играх-2024 представляет Кипр, раскритиковала так называемых журналистов и экспертов из РФ. В частностей, легкоатлетка назвала полным бредом реакцию пропагандистов на церемонию открытия соревнований, которую в стране-агрессорке называли омерзительной.

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Об этом Куличенко заявила в интервью порталу Sport24. По ее словам, реакция россиян на шоу 26 июля была совершенно неадекватной, а сам старт ОИ получился невероятном. 22-летняя уроженка подмосковного Одинцово отметила, что в РФ много хейтеров.

"Да это опять бред. Люди – хейтеры. Меня бесят люди, которые пытаются везде найти негатив. Спортсмены тоже писали всякую фигню, что еда не нравится, кровати плохие, то не очень. Блин, можно порадоваться. Не изменишь уже ситуацию. Поменяй к ней отношение. Я хочу и мне везде классно. Дождь пошел, да и ладно. Зрители махали. За зрителей, которые купили билеты по 2 тысячи евро и сидели под зонтиком, вот это обидно. А вы чего там развонялись. У нас Кипр маленький, мы там вместе все стояли, махали, было прикольно", – сказала Куличенко.

Отметим, что перед стартом Олимпиады спортсменка угодила в громкий скандал, когда у нее обнаружили аккаунт в OnlyFans. При этом брат Куличенко обвинил во всем Украину и Ярославу Магучих.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ярослава Магучих подтвердила статус главной фаворитки и взяла "золото" Олимпийских игр в прыжках в высоту.

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