Второй бой Хижняка в профессионалах завершился нокаутом во втором раунде. Видео

Олимпийский чемпион Парижа-2024 Александр Хижняк (2-0, 2 KO) одержал вторую победу на профессиональном ринге, досрочно победив француза Ленни Патрач (8-1-1, 5 КО). Поединок в полутяжелом весе в Джидде на арене Jeddah Superdome в Саудовской Аравии завершился уже во втором раунде после того, как соперник украинца отказался продолжать бой.

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Украинец с первых секунд навязал высокий темп и не стал тратить время на разведку. Он постоянно шел вперед, вступал в размены и оказывал давление на 20-летнего француза, заставляя того работать в защите.

Развязка наступила во втором раунде. Хижняк точным левым хуком отправил Патрача в нокдаун.

Француз сумел подняться, однако после возобновления боя оказался прижат к канатам, пропустил еще несколько ударов, опустился на колено и дал понять, что не может продолжать поединок. Рефери сразу остановил встречу и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Таким образом, Александр Хижняк сохранил свой непобедимый рекорд на профессиональном ринге – две победы в двух боях, обе досрочно. Для Ленни Патрача это поражение стало первым в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта Хижняк выиграл свой первый поединок на профессиональном ринге. 30-летний полтавчанин на вечере бокса Rising Stars в Киеве под эгидой Usyk-17 Promotions легко разобрался с колумбийцем Вильмером Бароном (8-14-1, 6 КО).

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