Свитолина с разгромной победы стартовала на Олимпиаде-2024. Видео

Третья ракетка Украины Элина Свитолина (WTA №31) добыла уверенную победу в 1-м круге олимпийского теннисного турнира. В матче 1/32 финала ОИ-2024 29-летняя одесситка в двух сетах разобралась с представительницей Японии Моюкой Учиджимой (WTA №66) – 6:2, 6:1.

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22-летняя уроженка Малайзии смогла составить конкуренцию нашей соотечественнице лишь в первом сете до счете 2:2. После этого на корте доминировала лишь украинка. Элина трижды сделала брейк и с третьего раза взяла сет.

Во второй партии Свитолина позволила себе немного расслабиться лишь при счете 5:0, что на итоговый результат не повлияло.

Во втором круге украинка сыграет с сильнейшей в паре Джессика Пегула – Виктория Голубич.

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