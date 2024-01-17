Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

Министерства молодежи и спорта отказало львовскому футбольному клубу "Карпаты" в выезде из Украины, сообщает Tribuna.com. По информации СМИ, команду не пустили на тренировочный сбор в Испанию.

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В правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта.

"Карпаты" были созданы осенью 2020 года и являются абсолютно новым клубом, который выступает в Первой лиге Украины. Минмолодежи и спорта сослалось на то, что "Карпаты" не играют в украинской Премьер-лиге, поэтому у футболистов этой команды нет оснований выезжать за границу.

Для справки: предыдущие "Карпаты" были основаны в 1963 году и стали единственным клубом за всю историю Кубка СССР, выигравшим трофей, выступая не в высшей лиге (1969). В сезоне 20/21 заняли последнее 13-е место во Второй лиге в группе "А". В июле было объявлено о расформировании клуба.

Летом 2021 года, общественная организация "Ультрас Карпаты", которая являлась владельцем клубной эмблемы, передала права на эмблему новосозданному клубу.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Мудрик, Довбик и другие футболисты сборной попали в базу уклонистов Украины.

В ноябре 2023-го стало известно, что Министерства спорта Украины и спортивные федерации разрабатывают нормы, согласно которым спортсменов, уклоняющихся от мобилизации, будут исключать из состава национальных сборных и лишать спортивных званий.

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