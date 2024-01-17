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Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,7 т.
Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

Министерства молодежи и спорта отказало львовскому футбольному клубу "Карпаты" в выезде из Украины, сообщает Tribuna.com. По информации СМИ, команду не пустили на тренировочный сбор в Испанию.

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В правилах пересечения государственной границы во время военного положения сказано, что получить такое разрешение могут только команды высших дивизионов по игровым видам спорта.

Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

"Карпаты" были созданы осенью 2020 года и являются абсолютно новым клубом, который выступает в Первой лиге Украины. Минмолодежи и спорта сослалось на то, что "Карпаты" не играют в украинской Премьер-лиге, поэтому у футболистов этой команды нет оснований выезжать за границу.

Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

Для справки: предыдущие "Карпаты" были основаны в 1963 году и стали единственным клубом за всю историю Кубка СССР, выигравшим трофей, выступая не в высшей лиге (1969). В сезоне 20/21 заняли последнее 13-е место во Второй лиге в группе "А". В июле было объявлено о расформировании клуба.

Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

Летом 2021 года, общественная организация "Ультрас Карпаты", которая являлась владельцем клубной эмблемы, передала права на эмблему новосозданному клубу.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года Мудрик, Довбик и другие футболисты сборной попали в базу уклонистов Украины.

Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

В ноябре 2023-го стало известно, что Министерства спорта Украины и спортивные федерации разрабатывают нормы, согласно которым спортсменов, уклоняющихся от мобилизации, будут исключать из состава национальных сборных и лишать спортивных званий. 

Всех футболистов известного украинского клуба не выпустили из Украины

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