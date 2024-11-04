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Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,8 т.
Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины

Украинский арбитр Николай Балакин назначен главным на поединок четвертого тура основного этапа обновленной Лиги чемпионов, в котором чешская "Спарта" примет на своем поле французский "Брест". 35-летний уроженец Киева вместе со своими помощниками будет работать на матче, который состоится 6 ноября.

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Помогать Балакину будут лайнсмены Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Роль четвертого рефери исполнит Виталий Романов, который представляет Днепр.

Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины
Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить хмельничанин Алексей Деревинский.

Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины

Отметим, что это всего третий случай, когда украинские арбитры будут судить матч основной сетки Лиги чемпионов. В 1998 года Василий Мельничук из Симферополя работал на игре "Атлетика" из Бильбао и норвежского "Русенборга". А в конце ноября минувшего года все тот же Балакин был главным на поединке "Реал Сосьедада" и австрийского "Зальцбурга".

Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины
Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины

Летом-2024 киевлянин был назначен четвертым рефери на несколько матчей чемпионата Европы в Германии, а также поединок за Суперкубок УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык забил автогол и отбил пенальти.

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