Всего третий раз в истории: УЕФА принял решение по матчу Лиги чемпионов, которое касается Украины

Украинский арбитр Николай Балакин назначен главным на поединок четвертого тура основного этапа обновленной Лиги чемпионов, в котором чешская "Спарта" примет на своем поле французский "Брест". 35-летний уроженец Киева вместе со своими помощниками будет работать на матче, который состоится 6 ноября.

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Помогать Балакину будут лайнсмены Александр Беркут из Сум и Дмитрий Запороженко из Запорожья. Роль четвертого рефери исполнит Виталий Романов, который представляет Днепр.

Кроме того, на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить хмельничанин Алексей Деревинский.

Отметим, что это всего третий случай, когда украинские арбитры будут судить матч основной сетки Лиги чемпионов. В 1998 года Василий Мельничук из Симферополя работал на игре "Атлетика" из Бильбао и норвежского "Русенборга". А в конце ноября минувшего года все тот же Балакин был главным на поединке "Реал Сосьедада" и австрийского "Зальцбурга".

Летом-2024 киевлянин был назначен четвертым рефери на несколько матчей чемпионата Европы в Германии, а также поединок за Суперкубок УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом" вратарь донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык забил автогол и отбил пенальти.

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