'Все видели, на что я способен': вратарь сборной Украины впервые отреагировал на новый контракт с 'Реалом'

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не оставляет надежд вытеснить из основного состава мадридского "Реала" своего бельгийского конкурент Тибо Куртуа. Наш соотечественник отметил, что доволен продлением контракта с испанским суперклубом, которое состоялось в середине сентября.

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Об этом Лунин заявил в комментарии журналистам после матча Лиги чемпионов с французским "Лиллем", пишет издание Marca. По словам 25-летнего вратаря, клуб продемонстрировал уважение к нему, предложив улучшенные условия сотрудничества. Кроме того, украинец подчеркнул, что Куртуа вызывает у него только восхищение.

"Мое продление – это жест доверия со стороны клуба по отношению ко мне. С первого дня я уже говорил, что это клуб моей мечты. Очевидно, никто вам ничего просто так не даст, и все видели, на что я способен. Я могу быть здесь номером один и буду продолжать бороться за свою позицию изо всех сил. С уважением к Куртуа", – сказал Лунин.

Отметим, что по данным СМИ, несмотря на подписание нового контракта, украинский вратарь намерен покинуть "Реал" летом будущего года.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Андрей Лунин впервые в сезоне вышел в стартовом составе "Реала" в матче Лиги чемпионов, который завершился сенсационным поражением испанцев от "Лилля".

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