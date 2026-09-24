"Все тут были в де*ьме". Тарасова сорвалась на вопросе про "новую любовницу Путина"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала отзыв Международным союзом конькобежцев (ISU) нейтрального статуса у Камилы Валиевой. Она заявила, что хочет видеть фигуристку на международных стартах и рассчитывает на ее попадание в число спортсменов, которые продолжат выступать.

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"Никак не реагирую на отзыв нейтрального статуса у Валиевой. Главное, что девочка уже катается. Хочу, чтобы она каталась на международных этапах. Хочу, чтобы Камила попала в шестерку тех ребят, которые останутся выступать", – сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24.

Журналист спросил специалиста, не считает ли она ситуацию издевательством над Валиевой, учитывая, через что фигуристке уже пришлось пройти.

"Не надо про это говорить. Сколько прошла – столько прошла. Столько здесь все ходят. У нас всю команду на несколько лет дисквалифицировали, и мы все тут были в дерьме", - ответила Тарасова.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с главарем России, что закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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