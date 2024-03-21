'Чтобы пацаны не перегорели': самые опасные моменты для Украины в матче с Боснией подчеркнул бывший форвард сборной

Автор первого гола сборной Украины, бывший нападающий "Черноморца", "Карпат" и "Маккаби" Иван Гецко считает, что у команды Сергея Реброва не должно возникнуть проблем в полуфинале плей-офф отборочного турнира к Евро-2024. Потенциально "сине-желтые" по всем параметрам превосходят сборную Боснии и Герцеговины, с которой играют сегодня в 21:45 на арене в Зенице. Однако и у боснийцев есть свой джокер.

В комментарии OBOZ.UA Гецко рассказал, чем опасен для Украины ее соперник, за какую позицию на поле вообще не переживает и какие сильные стороны команды Реброва.

"Думаю, со мною согласятся все болельщики, что от нашей сборной ждут только победы. О другом результате и речи быть не может. Я считаю, что на сегодня сборная Украины по всем требованиям и параметрам должна превосходить Боснию и Герцеговину. Это значит, что и по уровню футболистов, и по мастерству, и по скоростям, и по возрасту. Всюду у нас есть преимущества", – считает Гецко.

"Но опять же, это – футбол, где происходит много неожиданностей. Многое будет зависеть от того, как команда оценит ситуацию, как примет эту игру, хотя о проблеме с настроем тут и речи быть не может – все понимают значение этой игры, понимают, что такое выход на чемпионат Европы", – рассказал бывший форвард.

По словам Гецко, каждый из украинцев поднимает себе планку в таких матчах: "Ведь игрок, который выходит сейчас в составе сборной, понимает, что чем лучше он сыграет, тем больше повысит свой рейтинг. И свой, и сборной в целом. Это немаловажно. Поэтому говорить о настрое и самоотдаче тут даже не стоит. Все понимают значение этой игры".

Но при таком потенциальном преимуществе украинских футболистов есть, по мнению голеадора, и один опасный момент.

"Главное, чтобы пацаны не перегорели. Это молодость. И может быть такое, что все будет спонтанно. Все будет очень быстро. И тут важно, чтобы не было горечи от переживания и всего остального. Нужна холодная голова, чтобы футболисты понимали, как правильно все сделать так, чтобы команда получила необходимую победу, которая очень нужна всем", – подчеркнул Гецко.

Рассказал бывший нападающей сборной Украины и чем опасны боснийцы: "У них есть ряд футболистов, которые играют в еврокубках. Есть хороший нападающий, который забивает много мячей. Хоть он и играет в чемпионате в Турции, но всегда ценился, как игрок высокого класса, который умеет прекрасно играть головой на втором этаже, неплохо играет обеими ногами".

"У Джеко есть скорость. И самое главное, что есть опыт. Дай такому человеку полумомент, и он его реализует. Этому нужно будет уделить особое внимание, не дать ему развернуться, не дать пространство. Играть поближе к нем, жестче. В общем, не дать Эдину реализовать свой потенциал на футбольном поле", – отметил Гецко.

Конечно, помимо Джеко, у боснийцы располагают еще несколькими игроками, которые выступают в Еврокубках и которые будут влиять на уровень готовности команды.

"Но при все этом у нас есть преимущества. У Украины есть шесть-семь футболистов, которые сегодня играют в ведущих европейских чемпионатах, в топовых клубах, среди них Довбык, Цыганков, Миколенко, Зинченко, Мудрик. Это топ-уровень. И в этом плане у нас есть превосходство", – считает Гецко.

"Да, где-то, нам может быть, будет не хватать опорника, возможно, где-то будет не хватать Ярмоленко. Но, опять же, на их места сегодня есть люди. Тот же Цыганков должен сыграть не хуже. Я считаю, что проблем не должно у нас быть вообще никаких. Но это футбол и нужно быть готовым ко всему", – отметил бывший форвард.

А вот за позицию голкипера Гецко вообще не переживает: "Тут подбор игроков один лучше другого. У нас есть вратари, которые имеют колоссальную практику и опыт и постоянно стоят в воротах в топовых европейских клубах. Один – в португальской "Бенфике", другой – в "Реале". Хотя я считаю, что и Бущан не хуже ни Трубина, ни Лунина. И тренерскому штабу еще нужно подумать, кто будет стоять".

Не могли мы не затронуть и достаточно болезненную для Украины тему, что все хотят видеть на Евро сборную страны, в которой идет война. Даже президент УЕФА Александер Чеферин позволял себе высказывания в подобном духе.

"Многие, конечно, могут задуматься, нужна ли команда из такой страны в Европе. Но я думаю, что спорт должен иметь ключевое значение, должны побеждать сильнейшие", – отреагировал Гецко.

"Да, возможно, есть какие-то подводные течения, и кто-то говорит, зачем на такой участник, если там не все хорошо. Но я бы хотел, чтобы это ни в коем случае не сказалось на подготовке нашей сборной и на подготовке наших ребят, которые полностью заслужили выступать на Евро. И не просто заслужили, они еще покажут себя на чемпионате Европы. Вот что немаловажно!", – подытожил ветеран.

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