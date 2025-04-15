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"Вряд ли выступим": чемпионка ОИ из РФ высказалась об участии россиян на Олимпиаде-2026

Александр Чеканов
Спорт Oboz
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'Вряд ли выступим': чемпионка ОИ из РФ высказалась об участии россиян на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что российские спортсмены не выступят на Играх-2026 в итальянском Милане под своим флагом. Депутатка Государственной думы нелепо пожаловалась на том, что международные федерации настроены против представителей страны-агрессорки.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о "сильном скандинавском и прибалтийском лобби" в ассоциациях зимних видов спорта.

"Вряд ли выступим": чемпионка ОИ из РФ высказалась об участии россиян на Олимпиаде-2026
"Вряд ли выступим": чемпионка ОИ из РФ высказалась об участии россиян на Олимпиаде-2026

"На Олимпиаде 2026 года мы вряд ли выступим под российским флагом. Многие зимние федерации на данный момент вообще не допускают наших спортсменов до отборочных соревнований, не говоря уже о национальной символике. Руководители многих федераций по зимним видам спорта настроены очень русофобски. Эти руководители не являются независимыми и нейтральными. Они должны руководствоваться интересами спортсменов, а не политическими решениями своих стран. В зимних федерациях сильное скандинавское и прибалтийское лобби, поэтому шансы на то, что поедем на Олимпиаду 2026 года под российским флагом, минимальны", – сказала Журова.

"Вряд ли выступим": чемпионка ОИ из РФ высказалась об участии россиян на Олимпиаде-2026

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил абсурдное мнение о том, что российские спортсмены могли бы "пойти на уступку" и выступить на Играх-2026 без флага и гимна.

"Вряд ли выступим": чемпионка ОИ из РФ высказалась об участии россиян на Олимпиаде-2026

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийского комитета (МОК) занимается организацией возвращения российских и белорусских спортсменов в зимние виды спорта для Игры-2026.

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