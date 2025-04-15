Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что российские спортсмены не выступят на Играх-2026 в итальянском Милане под своим флагом. Депутатка Государственной думы нелепо пожаловалась на том, что международные федерации настроены против представителей страны-агрессорки.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина добавила, что повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о "сильном скандинавском и прибалтийском лобби" в ассоциациях зимних видов спорта.

"На Олимпиаде 2026 года мы вряд ли выступим под российским флагом. Многие зимние федерации на данный момент вообще не допускают наших спортсменов до отборочных соревнований, не говоря уже о национальной символике. Руководители многих федераций по зимним видам спорта настроены очень русофобски. Эти руководители не являются независимыми и нейтральными. Они должны руководствоваться интересами спортсменов, а не политическими решениями своих стран. В зимних федерациях сильное скандинавское и прибалтийское лобби, поэтому шансы на то, что поедем на Олимпиаду 2026 года под российским флагом, минимальны", – сказала Журова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил абсурдное мнение о том, что российские спортсмены могли бы "пойти на уступку" и выступить на Играх-2026 без флага и гимна.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийского комитета (МОК) занимается организацией возвращения российских и белорусских спортсменов в зимние виды спорта для Игры-2026.

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