Крупнейшая партия: Британия объявила о предоставлении Украине 120 тыс. дронов

Правительство Великобритании объявило о предоставлении крупнейшего в истории пакета беспилотников для Украины. В Лондоне заявили, что военная помощь передается "с целью оттеснения Путина".

Пакет военной помощи включает более 120 тыс. дронов, обеспечивающих передовые технологии для поля боя. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Крупнейшая партия БПЛА

Британское правительство обещает, что все 120 тыс. дронов будут поставлены в Украину в этом году. Официальный Лондон также похвастался, что это "будет способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест по всей стране".

Пакет помощи будет включать тысячи ударных беспилотников большой дальности, разведывательных беспилотников, беспилотников для логистических операций и морских средств обеспечения, которые уже доказали свою боеспособность на линии фронта в Украине. Поставки новых беспилотников в Украину уже начались.

Экономическая выгода для Британии

Также в правительстве Британии отметили, что в качестве стимула для британского бизнеса, большая часть инвестиций будет направлена ​​в британские компании, включая Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics, что создаст новые рабочие места.

"Британский сектор беспилотных летательных аппаратов быстро развивается и поддерживает как безопасность Великобритании, так и сдерживание в Европе в целом, а также способствует развитию навыков и инноваций во всех регионах Соединенного Королевства", – говорится в заявлении.

Министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания наращивает свои усилия и предоставляет Украине рекордное количество беспилотников. По его словам, такая помощь предоставит украинским силам возможности, необходимые для защиты своего народа и противодействия российской агрессии.

Также глава оборонного ведомства рассказал, что Великобритания предоставит Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи зенитных ракет в этом году.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне министр обороны Михаил Федоров провел разговор с коллегой из Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Были согласованы приоритеты сотрудничества с этими странами накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", где будет обсуждаться усиление ПВО, дроны и артиллерия дальнобойного поражения.

