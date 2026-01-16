УкраїнськаУКР
Вратаря сборной Украины исключили из состава "Реала" после фиаско в Кубке Испании: названа причина

Александр Чеканов
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин не попал в заявку мадридского "Реала" на ближайший матч чемпионата Испании с "Леванте". Наш соотечественник после того, как стал соучастником вылета команды из национального кубка, пропустит поединок, который пройдет уже в субботу, 17 января.

Причиной исключения украинца из состава стало небольшая травма, информирует на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, журналист ESPN и The Athletic Марио Кортегана. По его данным, Лунин почувствовал дискомфорт сразу после игры с "Альбасете".

Вратарь прошел медицинское обследование, которое подтвердило повреждение икроножной мышцы. Ожидается, что Андрей пропустит ориентировочно неделю, но в "королевском клубе" намерены сделать все для возвращения украинца в составе в игре Лиги чемпионов с французским "Монако" 20 января.

Отметим, что в Испании назвали Лунина главным виновником поражения "Реала" от "Альбасете". Также в СМИ обнародовали неутешительные новости для украинского футболиста, согласно которым, он вряд ли получит шансы сыграть до конца сезона.

Как сообщал OBOZ.UA, руководством мадридского "Реала" решило избавиться от Андрея Лунина после фиаско в матче Кубка Испании.

