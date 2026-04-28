Вратарь сборной Украины резко изменил решение по карьере в 'Реале' после критики за голы в Лиге чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин склоняется к тому, чтобы продолжить выступления в составе мадридского "Реала" и в следующем сезоне. Это произошло после того, как он выдал яркую игру в матче чемпионата Испании с "Бетисом" на минувших выходных, совершив множество важных сейвов и не дав сопернику выиграть.

Об это информирует авторитетное издание The Athletic. По его данным, после того, как украинец показал не самую надежную игру в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией", он попал под критику общественности, которую воспринял как сигнал к возможной смене клуба.

Однако после поединка в Севильей и руководство "Реала", и окружение футболиста выразило уверенность в том, что ему стоит продолжить карьеру в столице Испании. Хотя "королевский клуб" и готов отпустить украинца в случае выгодного предложения, но его всегда ценили за преданность и дисциплину.

При этом стало известно, что миланский "Интер" готов заплатить за Лунина солидную сумму, рассчитывая заменить им швейцарца Яна Зоммера.

