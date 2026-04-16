Куртуа на костылях лучше: вратаря сборной Украины унизили после фиаско 'Реала' в Лиге чемпионов

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин попал под шквал критики после вылета мадридского "Реала" из Лиги чемпионов. "Королевский клуб" потерпел поражение в Мюнхене в ответном четвертьфинальном матче турнира, а наш соотечественник пропустил четыре мяча.

Журналист Пако Гонсалес в эфире программы Tiempo de Juego жестко прошелся по голкиперу мадридцев, пишет портал Planeta RealMadrid. Представитель медиа выразил уверенность в том, что бельгийский конкурент Лунина в любом состоянии выглядел бы намного лучше.

"Он действовал как новичок. Я бы предпочел видеть Куртуа на костылях. Разве это невозможно, чтобы "Реал" играл с бельгийцем, даже если тому пришлось бы использовать костыли? Лунин во время угловых дает команде столько же уверенности, сколько ребенок", – сказал журналист.

Отметим, что Лунин в нынешнем сезоне провел девять матчей во всех турнирах за мадридский гранд. Ни в одном из них он не сумел отыграть на ноль. Всего же украинец пропустил в этих встречах 19 мячей.

