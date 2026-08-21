Микрокредиты без мифов: три типичных сценария заемщика

В условиях полномасштабной войны украинцы всё чаще прибегают к услугам микрофинансовых организаций (МФО) – с 2022 года количество выданных микрозаймов выросло более чем на 3,3 млн. Однако при этом существенно возросла и задолженность заемщиков.

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Поэтому OBOZ.UA совместно с экспертами CreditKasa, одной из крупнейших компаний на украинском рынке онлайн-кредитования, разобрался, как правильно пользоваться этим инструментом, на что в первую очередь стоит обратить внимание и каких ошибок следует избегать.

Почему МФО, а не банк

Возраст большинства клиентов МФО – 25-44 года, хотя доля украинцев в возрасте 18-24 лет тоже растет, пояснили в компании CreditKasa. Средняя сумма первого кредита составляет 5-6 тыс. грн, но за последние несколько лет клиенты стали чаще обращаться за вторым кредитом (средняя сумма – 8-9 тыс. грн).

Представители отрасли отмечают, что теперь украинцы стали лучше ориентироваться в различных финансовых продуктах и учитывать скорость получения средств, простоту оформления и наличие цифровых сервисов. Но иногда заемщики выбирают между банками и МФО.

"Банки и МФО сегодня остаются конкурентами, но это косвенная конкуренция, поскольку эти учреждения помогают решать различные финансовые потребности. Большинство клиентов используют микрокредит как краткосрочный финансовый инструмент, а не как постоянный источник финансирования", – пояснили в CreditKasa.

Итак, рассмотрим, почему именно украинцы обращаются в микрофинансовые организации.

Льготная ставка

Для расширения клиентской базы компании часто предлагают ставку, при которой стоимость пользования кредитом минимальна: 0,01% в день. Таким образом человек возвращает практически те же самые средства, заплатив символическую сумму.

Когда взять в долг дешевле, чем снять наличные

Когда до зарплаты осталось 1-2 дня, а наличные нужны немедленно, взять деньги в кредит может быть выгоднее. Например, при снятии с кредитной карты 5000 грн:

большинство банков взимает фиксированную комиссию (обычно около 4% от суммы) – то есть 200 грн комиссии, независимо от срока кредита;

(обычно около 4% от суммы) – то есть 200 грн комиссии, независимо от срока кредита; при стандартных условиях микрокредитования (1% в день) стоимость пользования таким же кредитом в течение 1-2 дней обойдется в 50-100 грн.

По словам Виталия Соловьева, маркетингового директора CreditKasa, именно акционные программы часто дают клиенту возможность оценить сервис без значительных затрат.

Исчерпанный кредитный лимит

Когда текущая потребность превышает предоставленный банком лимит, МФО выступает вспомогательным инструментом, позволяющим получить необходимые средства онлайн за несколько минут без дополнительного предоставления справок о доходах или длительного ожидания решения. Но ко всему нужно относиться ответственно, поэтому в CreditKasa подчеркивают, что большинство проблем возникает не из-за самого кредитного продукта, а из-за неправильного планирования его погашения.

Три сценария кредитования: от идеального до худшего

Согласно данным Опендатабот, за время полномасштабного вторжения долги украинцев перед МФО выросли в 2,5 раза – с 8 до более чем 20 млрд грн. Длительная задолженность может иметь для клиента серьезные последствия.

Рассмотрим три возможных сценария поведения заемщика при таких условиях:

сумма займа: 10 000 грн;

10 000 грн; стандартная ставка : 1%;

: 1%; срок возврата: 10 дней.

Идеальный сценарий

Если вернуть долг даже на день раньше указанного срока, заемщик заплатит только за те дни, когда он фактически пользовался деньгами МФО. Сумма к возврату включает собственно ссуду и плату за пользование деньгами и рассчитывается так:

10 000 + (10 000 * 1% * 9) = 10 900 грн.

Задержка возврата

В случае просрочки сумма к возврату рассчитывается по тому же методу. Таким образом, если "опоздать" на 14 дней, придется вернуть уже 12 400 грн.

Но чтобы избежать накопления просроченной задолженности, следует заранее связаться с компанией, оплатить начисленную стоимость пользования кредитом и продлить срок возврата или реструктуризировать долг.

Худший вариант

Когда срок просрочки достигает полугода, финансовая организация попытается связаться с заемщиком. Если должник будет игнорировать звонки и уведомления, к нему могут быть применены дополнительные меры по урегулированию:

отмена льготных или сниженных процентных ставок – начисления будут производиться по стандартным условиям микрокредитования;

начисления будут производиться по стандартным условиям микрокредитования; передача информации о длительной просрочке в Бюро кредитных историй (БКИ) и Кредитный реестр НБУ, что повлияет на важные для скоринговой оценки параметры и существенно ухудшит шансы на получение кредита в будущем;

что повлияет на важные для скоринговой оценки параметры и существенно ухудшит шансы на получение кредита в будущем; могут привлечь коллекторские компании или передать право требования по долгу третьим лицам;

передать право требования по долгу третьим лицам; возможно судебное разбирательство, и после открытия исполнительного производства на счета должника может быть наложен арест, а его средства будут списаны принудительно.

В 2023 году в Украине вступил в силу Закон № 3498-IX, который с 2024 года ограничил максимальную ставку на уровне 1% в день. По оценкам CreditKasa, после этого дисциплина погашения улучшилась:

примерно 65-70 % займов возвращаются вовремя или досрочно;

10-15 % имеют несколько дней просрочки и погашаются после напоминания от МФО или получения очередного дохода.

Как показывает практика CreditKasa, ранний контакт клиента с кредитором значительно повышает шансы найти приемлемый вариант урегулирования без негативных последствий.

Как разумно пользоваться микрокредитом