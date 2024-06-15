Вратарь сборной Черногории внезапно умер после матча с соперником Украины на Евро-2024

Умер Матия Шаркич, передает Mirror. Голкиперу сборной Черногории и "Миллуолла", выступающего в Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион Англии) было 26 лет.

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По сообщениям СМИ, Шаркичу стало плохо в своей квартире в городе Будва, куда он вернулся после товарищеского матча с командой Бельгии. Его друзья немедленно вызвали скорую помощь, но футболист скончался около 6:30 утра по местному времени в субботу, 15 июня.

Встреча Бельгия - Черногория завершился со счетом 2:0. Шаркив провел все 90 минут и был назван лучшим игроком встречи, сделав девять сейвов.

"Все шокированы и огорчены новостью о том, что наш бывший вратарь Матия Саркич скончался в возрасте 26 лет. Наши мысли и молитвы с его семьей, друзьями и всеми, кто его знал", – говорится в заявлении "Бирмингем Сити".

Родившийся в Гримсби Матия играл за ряд британских клубов, таких как "Астон Вилла", "Вулверхэмптон", "Бирмингем Сити" и "Сток Сити".

В юности вратарь играл в академии бельгийского "Андерлехт", прежде чем присоединиться к "Вилле". За пять лет его отдали в аренду в "Уиган Ателтик", "Стратфорд Таун", "Хавант энд Ватерловилль" и "Ливингстон". Саркич перешел в "Вулверхэмптон" в 2020 году, но, как и в "Вилле", не появился в основном составе.

Сборная Бельгия является соперником национальной команды Украины на чемпионате Европы-2024 по группе Е. Именно с 3-м номером рейтинга ФИФА подопечным Сергея Реброва предстоит сыграть в 3-м туре в среду, 26 июня. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, Евро-2024 стартовал в пятницу, 14 июня. Континентальное первенство открыл поединок Германия – Шотландия. Встреча завершилась со счетом 5:2, установив при этом историческое достижение

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