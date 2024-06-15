Впервые в истории! В первом же матче Евро-2024 по футболу установлено невероятное достижение

В матче-открытии чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Германии и Шотландии были красная карточка, автогол и пенальти. Это стало первой стартовой игрой в истории континентальных первенств с такими событиями, пишет OptaJoe.

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На 44-й минуте у шотландцев был удален защитник "Уотфорда" Раян Портеус, на 45-й минуте Кай Хавертц реализовал 11-й метровый, а на 87-й минуте немецкий футболист "Реала" Антонио Рюдигер забил в свои ворота.

Команда Юлиана Нагельсманна победила со счетом 5:1. Кроме Хавертца у немцев забивали Флориан Виртц (10'), Джамал Мусиала (19'), Никлас Фюлькруг (68') и Эмре Джана (90').

19 июня во 2-м туре бундестим сразится с Венгрией, а Шотландия в тот же день встретится со Швейцарией.

Как сообщал OBOZ.UA, счет 5:1 впервые зафиксирован в матчах финальной стадии континентального первенства. На чемпионатах встречались разгромы 5:0, 5:2 и даже 6:1, а в стартовом поединке Евро-1960 сборная Югославии обыграла Францию с невообразимыми 5:4.

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