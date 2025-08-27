Впервые за 5 лет. Самая красивая легкоатлетка Украины установила рекорд на Бриллиантовой лиге. Фото и видео

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко, которую называют самой красивой легкоатлеткой Украины, на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе показала свой лучший результат за последние пять лет. 27-летняя уроженка Бахмута взяла планку на высоте 2.00 м, установив личный рекорд сезона и впервые с 2020 года преодолев отметку в два метра.

Левченко без ошибок преодолела высоты от 1.80 до 1.97, а затем со второй попытки взяла 2.00. С этим результатом она стала четвертой, хотя конкуренция в финале была крайне высокой — одновременно шесть участниц боролись именно на высоте 2.00 м.

В комментарии для "Суспільне Спорт" украинка отметила, что накал борьбы помог всем участницам показать выдающиеся результаты:

"Соревнования были очень интенсивные, и нас было немного. Мы не имели времени потерять разогрев, когда прыгаешь одна за другой — все поймали этот кураж, думаю. Соревнования были зрелищные, интересные. Почему-то я была не удивлена: видела по сезону, как девушки готовы", — сказала Левченко в интервью из Цюриха.

Как сообщал OBOZ.UA, Левченко не смогла выступить на этапе Бриллиантовой лиги-2025, который прошел 19 июля в Лондоне. Хотя изначально Юлия была заявлена на турнир вместе с Ярославой Магучих, её имя в итоге исчезло из стартового листа.

25 июня Левченко во второй раз за неделю взяла награду на международном турнире. Юля стала второй на этапе Континентальной лиги, который накануне состоялся в чешском Брно, показав при этом лучший результат сезона.

А на позапрошлых выходных Левченко выиграла турнир в Польше, что стало для нее первым "золотом" на международных соревнованиях за два года.

