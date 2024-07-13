Впервые за 40 лет! Россия приняла кардинальное решение по Олимпиаде-2024

Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. "Матч ТВ" решил, что миллионные расходы на покупку прав будут "неоправданными". Также олимпиаду не будут транслировать Первый канал и "Россия-1", сообщает sports.ru.

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В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил индивидуальных спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом на ОИ-2024 запрещены флаги РФ и РБ и любая национальная символика этих стран. Также действует запрет для участия всем, поддерживающих войну в Украине, и тем атлетам, у которых есть контракты с российскими и белорусскими военными.

На Олимпийские игры в Париже от России поедет всего 15-16 человек, которые соревнуются в дисциплинах, не интересных массовой аудитории (кроме тенниса).

Игры не покажут и стриминговые сервисы.

"Мы считаем, что, с учетом отстранения российских спортсменов, это событие не представляет большого интереса для аудитории в России", – говорится в пресс-релизе онлайн-кинотеатра ОККО.

Стоит отметить, что в 2018, 2020 и 2022 годах нейтральный статус атлетов из РФ не был помехой для трансляции Олимпийских игр. Турниры и церемонии открытия/закрытия показывали по Первому, "России-1" и "Матч ТВ".

Последний раз Олимпиаду не показывали на телевидении в 1984 году, когда СССР объявил бойкот летним соревнованиям в Лос-Анджелесе. Вместо этого в СССР и 8 других социалистических странах — Болгарии, ГДР, Кубе, Монголии, КНДР, Польше, Венгрии и Чехословакии, провели мультиспортивные игры "Дружба-84"

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