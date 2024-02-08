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Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан завоевал "золото" на юниорском чемпионате Европы, который проходит в польском Якушице. 21-летний уроженец Улан-Батора добыл сенсационную победу в индивидуальной гонке.

Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Энхсайхан стал одним из трех биатлонистов, которые отстрелялись идеально, не сделав ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах. Несмотря на то, что Энхбат стартовал 72-м, он смог определить Калле Лоуккаанхухта из Финляндии на 1.6 секунды. Третьим стал представитель Якоб Кулбин.

Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Эта медаль стала первой в истории биатлонной наградой для Монголии. Никогда ранее эта страна не поднималась на подиум в международных биатлонных турнирах.

Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Главным тренером монгольской биатлонной сборной является Александр Попов, выступавший в свое время за СССР и Беларусь. 58-летний тобольчанин (Тюменская область) в 1988 году в составе эстафеты выиграл Олимпиаду в Калгари. Также является четырехкратным чемпионом мира.

Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Четвертое место в этой гонке завоевал украинце Виталий Мандзин. До подиума нашему соотечественнику не хватило 6.4 секунды.

Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Всего же в "индивидуалке" принимало участие шесть представителей Украины. 

Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

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