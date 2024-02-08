Впервые в мировой истории! На чемпионате Европы по биатлону случилась невероятная сенсация

Монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан завоевал "золото" на юниорском чемпионате Европы, который проходит в польском Якушице. 21-летний уроженец Улан-Батора добыл сенсационную победу в индивидуальной гонке.

Энхсайхан стал одним из трех биатлонистов, которые отстрелялись идеально, не сделав ни одного промаха на всех четырех огневых рубежах. Несмотря на то, что Энхбат стартовал 72-м, он смог определить Калле Лоуккаанхухта из Финляндии на 1.6 секунды. Третьим стал представитель Якоб Кулбин.

Эта медаль стала первой в истории биатлонной наградой для Монголии. Никогда ранее эта страна не поднималась на подиум в международных биатлонных турнирах.

Главным тренером монгольской биатлонной сборной является Александр Попов, выступавший в свое время за СССР и Беларусь. 58-летний тобольчанин (Тюменская область) в 1988 году в составе эстафеты выиграл Олимпиаду в Калгари. Также является четырехкратным чемпионом мира.

Четвертое место в этой гонке завоевал украинце Виталий Мандзин. До подиума нашему соотечественнику не хватило 6.4 секунды.

Всего же в "индивидуалке" принимало участие шесть представителей Украины.

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