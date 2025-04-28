Свитолина обыграла теннисистку из Москвы и установила исторический рекорд на турнире, где разыгрывают $7,8 млн

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере сыграет в 1/8 финала супертурнира в испанском Мадриде, призовой фонд которого составляет 7,8 миллионов долларов. Этого права наша соотечественница добилась благодаря уверенной победе над уроженкой Москвы, которая прячется под флагом Казахстана, Еленой Рыбакиной – 6:3, 6:4.

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Теннисистки провели на корте 1 час и 24 минуты. За это время одесситка два раза подала навылет и реализовала два из четырех брейкпоинтов, выиграв в сумме 48 очков и 10 активных розыгрышей. При этом Элина была идеальной на своей подачи, ни разу не допустив двойной ошибки.

Свитолина продолжает феноменальное выступление в нынешнем году. Она выиграла девять подряд матчей, включая два поединка в составе сборной Украины, с которой вышла в финальную часть Кубка Билли Джин.

За путевку в четвертьфинал турнира в Мадриде украинка поспорит с гречанкой Марией Саккари, которая занимает в мировом рейтинге 82-е место. Девушки четырежды встречались друг с другом, имея в активе по две победы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв россиянку Веронику Кудерметову. Кроме того, невероятную сенсацию сотворила Юлия Стародбуцева, которая в столице Испании победила еще одну представительницу РФ.

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