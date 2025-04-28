Свитолина совершила неожиданный поступок после победы над теннисисткой из Москвы. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в 1/8 финала супертурнира в испанском Мадриде, обыграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Наша соотечественница обыграла соперницу в двух партиях, потратив 84 минуты, – 6:3, 6:4.

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Рыбакину хоть и выступает за Казахстан, но является уроженкой Москвы, а во время победного для себя Wimbledon-2022 делала вид, что не понимает вопроса о войне в Украине. Тем не менее Свитолина сразу после победы достаточно неожиданно решила поприветствовать соперницу.

Сразу после решающего розыгрыша Элина направилась к сетке и пожала руку Елене. Любопытно, что аналогично Свитолина поступала после поражений от Рыбакиной на Wimbledon и Roland Garros в 2024 году.

Свитолина продолжает феноменальное выступление в нынешнем году. Она выиграла девять подряд матчей, включая два поединка в составе сборной Украины, с которой вышла в финальную часть Кубка Билли Джин.

За путевку в четвертьфинал турнира в Мадриде украинка поспорит с гречанкой Марией Саккари, которая занимает в мировом рейтинге 82-е место. Девушки четырежды встречались друг с другом, имея в активе по две победы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв россиянку Веронику Кудерметову. Кроме того, невероятную сенсацию сотворила Юлия Стародбуцева, которая в столице Испании победила еще одну представительницу РФ.

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