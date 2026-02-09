Впервые в карьере: главная красавица ОИ-2026 в слезах выиграла 'золото' с олимпийским рекордом. Видео

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам добыла долгожданную золотую олимпийскую медаль. 27-летняя спортсменка, которая устроила бойкот на Играх-2026 в Милане, первенствовала в забеге на 1000 метров, уверенно опередив всех своих главных конкуренток.

Лердам, которая считается одним из главных секс-символов в спорте, преодолела дистанцию за 1 минуту и 12,31 секунд. Этот результат принес нидерландке не только "золото" Милана-2026, но и олимпийский рекорд.

Спортсменка опередила на 28 сотых секунды соотечественницу Фемке Кок, которая до этого также установила рекорд ОИ, и на 1,64 сек. японку Мио Такаги. На Играх в Пекине-2022 Лердам стала вице-чемпионкой именно на 1000-метровке. В ее активе также шесть золотых медалей мировых первенств.

После победного забега в Милана конькобежка не сдержала эмоций и расплакалась, так как давно шла к мечте о победе на Олимпиаде.

Отметим, что нидерландка встречается с известным американским блогером и боксером Джейком Полом. Последний недавно проиграл брутальным нокаутом Энтони Джошуа.

