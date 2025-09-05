Впервые в истории! В отборе ЧМ-2026 произошла грандиозная сенсация. Видео

Сборная Германии потерпела сенсационное поражение от Словакии на старте отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Юлиана Нагельсманна не устояли в Братиславе, пропустив по одному голу в свои ворота, чем шокировали собственных поклонников, – 0:2.

Для Бундестим это фиаско стало первым гостевым в истории квалификационных раундов к мундиалям, пишет AFP. До этого сборная Германии выиграла на чужих полях 41 матч и 10 раз сыграла вничью (дважды с Украиной).

Могильщиками для немецкой команды стали защитник Давид Ганцко и нападающий Давид Стрелец, которые воспользовались невероятными ошибками соперников в обороне.

Кроме того, всего лишь во второй раз в истории отборов на ЧМ Германия проиграла с разницей в два мяча, подсчитали аналитики Opta. До этого единственной такой игрой была легендарная встреча с англичанами в Мюнхене, когда британцы уничтожили соперников 5:1.

Также впервые Бундестим проиграл на старте квалификации к мировым первенствам. Свою следующую встречу подопечные Нагельсманна проведут 7 сентября с Северной Ирландией.

