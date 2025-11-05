Впервые в истории. В Лиге чемпионов случилась грандиозная сенсация. Видео

Кипрский "Пафос" одержал первую победу в истории клуба на основном этапе Лиги чемпионов, сенсационно обыграв испанский "Вильярреал" 1:0. Команда, созданная лишь в 2014 году, взяла три очка дома и громко заявила о себе на уровне топ-турнира.

Перед стартом матча ни один из букмекеров не верил в успех островитян. На победу "Пафоса" принимались ставки с безумным коэффициентом 9.63.

"Вильярреал" имел солидный игровой перевес: гости создавали моменты и регулярно угрожали воротам, но киприоты выстояли. Домингуш Кина и Николя Пепе били опасно, Микаутадзе упустил шанс с выгодной позиции, а Папе Гуйе не реализовал выход один на один.

Решающим стал стандарт в начале второго тайма: на 47 минуте Кен Сема подал от углового флажка, и Деррик Люккассен головой направил мяч в сетку ворот "жёлтой субмарины".

После этого "Пафос" не только удержал преимущество, но и продолжал находить шансы на контратаках.

Испанцы могли спасаться в концовке, однако кипрский голкипер несколько раз выручил команду, включая выход Манора Соломона один на один.

Итог 1:0: дебютная победа "Пафоса" на групповом этапе и важные очки в борьбе за плей-офф.

Клуб с Кипра, пробившийся через три раунда квалификации, продолжает писать свою историю: прошлым летом впервые выиграл чемпионат страны и Кубок, а теперь громко заявил о себе и на континентальной арене.

