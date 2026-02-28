Впервые в истории! В чемпионате Украины по футболу произошло уникальное событие. Видео

Впервые в истории чемпионата Украины по футболу арбитр публично объявил свое решение после просмотра видеоповтора. Это произошло в матче Премьер-лиги "Металлист 1925" – "Александрия", где главный судья Андрей Коваленко изменил первоначальный вердикт после вмешательства VAR.

Изначально рефери назначил пенальти в ворота "Металлиста 1925" за эпизод с участием Ващенко и Салюка. Ассистенты VAR рекомендовали пересмотреть момент, после чего Коваленко подошел к монитору.

По итогам просмотра арбитр отменил 11-метровый и показал Владимиру Салюку желтую карточку за симуляцию, объявив решение через стадионную систему оповещения.

Комментатор в прямом эфире подчеркнул, что судья "увидел желтую карточку для Владимира Салюка за симуляцию и отсутствие фола", подчеркнув исторический характер момента: "История украинского футбола пишется на наших глазах".

Матч завершился минимальной победой Металлист 1925. Единственный гол на 85-й минуте с пенальти забил Забергджи, воспользовавшись ошибкой Беїратче, который допустил результативный промах спустя минуту после выхода на поле.

