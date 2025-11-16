Впервые в истории! Украинская красавица выиграла чемпионат Европы по спортивной аеробике. Видео

Украинская гимнастка Анастасия Курашвили стала первой спортсменкой страны, выигравшей золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной аэробике. Турнир проходил проходит в азербайджанском городе Гянджа.

В финале индивидуального женского турнира 21-летняя сумчанка набрала 20,050 балла, опередив турецкую спортсменку Айсе Онбаши всего на 0,050 балла и завоевав "золото".

До этого лучшим результатом страны было "серебро" Курашвили в индивидуальных соревнованиях в 2023 году. Для самой гимнастки и ее тренера Оксаны Дубинской это третья медаль на европейских первенствах: ранее она также выигрывала "бронзу" в командных соревнованиях в 2023 году.

Днем ранее Курашвили совместно с Галайдой завоевала серебряную медаль в микст-парах, уступив первенство азербайджанской паре Владимир Доламатов/Мадина Мустафаева.

Таким образом, на счету украинской сборной уже шесть медалей в истории чемпионатов Европы по спортивной аэробике, из которых две — завоеванные в 2025 году, что повторяет рекорд, установленный в 2023 году.

Отметим, что Курашвили за последние годы превратилась в одну из сильнейших спортсменок мира в своей дисциплине. Она стала первой украинской чемпионкой мира по аэробной гимнастике в 2022 году, а также завоевала серебро мирового первенства в 2024-м и "бронзу" Всемирных игр 2025 года.

Курашвили начала заниматься гимнастикой в пять лет и уже в юности стала показывать стабильные результаты, выигрывая национальные соревнования и медали на международных турнирах. В 2018 году она взяла серебро юниорского чемпионата мира, а позже неоднократно поднималась на подиум европейских первенств.

После начала полномасштабного вторжения России Анастасия переехала в Италию, где продолжила тренировки и подготовку к международным стартам. Именно в этот период она добилась своего главного успеха: победила на чемпионате мира-2022 в португальской Гимарайнше, став первой украинкой, выигравшей золото в индивидуальной программе.

В 2023–2025 годах Курашвили стабильно выигрывала медали этапов Кубка мира и континентальных турниров.

В 2025 году она добавила в свою коллекцию золото и серебро на Кубке мира в Кантаньеде, а затем взяла бронзу Всемирных игр в Чэнду в паре со Станиславом Галаидой — это стало первым подобным достижением в истории Украины.

