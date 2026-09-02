Впервые в истории! Украина установила рекорд в рейтинге WTA

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк поднялись в топ-10 мирового рейтинга в онлайн-режиме по итогам первого раунда Открытого чемпионата США – US Open-2026. Впервые в истории сразу две представительницы нашей страны попали в десятку сильнейших в мире.

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Костюк благодаря победе над австралийкой Сторм Хантер впервые в карьере вышла на 10-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наша соотечественница набрала 3810 очков и обошла американку Аманду Анисимову, которая в минувшем сезоне играла в финале US Open.

В свою очередь Свитолина стартовала на нью-йорских кортах, победив Солану Сиерру из Аргентинки, и вышла на седьмую строчку. В активе одесситки 4749 пунктов.

Важно отметить, что онлайн-рейтинг не является официальным. Он учитывает результаты спортсменок в реальном времени. Окончательное распределение мест по итогам US Open-2026 будут объявлены WTA 14 сентября.

Украина на турнире нынешнего года повторила национальный рекорд – во втором круге американского мейджора выступят сразу четыре наших соотечественницы.

Как сообщал OBOZ.UA, муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис стал автором одного из самых ярких эпизодов US Open.

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