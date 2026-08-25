Свитолина с Монфисом устроили фантастику на корте в матче US Open и собрали полмиллиона просмотров за несколько часов. Видео

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис стал автором одного из самых ярких эпизодов US Open. Невероятный розыгрыш в исполнении 39-летнего француза за несколько часов собрал около полумиллиона просмотров после публикации в официальном аккаунте турнира.

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Эпизод произошел 25 августа в четвертьфинале соревнований в миксте, где Монфис и Свитолина встречались с британцем Генри Паттеном и чешкой Катериной Синяковой.

Во время одного из розыгрышей Паттен выполнил мощный смэш, который практически гарантировал его паре выигранное очко. Однако Монфис успел догнать мяч уже у самой границы корта возле операторской зоны и из крайне сложной позиции вернул его обратно через сетку. Неожиданный удар застал врасплох Синякову, находившуюся у сетки, а француз принес своей команде важное очко на тай-брейке первого сета, сравняв счет 2:2.

Этот момент стал одним из ключевых в партии, которую Монфис и Свитолина впоследствии выиграли. В итоге звездная семейная пара одержала победу со счетом 5:4 (8:6), 4:5 (3:7), 10:8 и вышла в полуфинал US Open.

В полуфинале Гаэль Монфис и Элина Свитолина сыграют с победителем матча между парами Белинда Бенчич / Флавио Коболли и Тейлор Таунсенд / Александр Зверев. Соперник определится чуть позже, так как их потенциальные конкуренты как раз проводят свои матчи.

Полуфинальные встречи и финал турнира по миксту пройдут в среду, 26 августа 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Элина и Гаэль успешно дебютировали в смешанном парном разряде на US Open и пробились в четвертьфинал турнира

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