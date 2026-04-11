Впервые в истории спорта! Украина установила уникальное достижение в Испании на чемпионате Европы по бадминтону

Украинский женский дуэт впервые в истории страны завоевал медаль на взрослом чемпионате Европы по бадминтону, который состоялся в испанской Уэльве. Харьковчанки Полина Бугрова и Евгения Кантемир стали обладательницами "бронзы" по итогам турнира 2026 года.

Для пары это было второе участие на континентальном первенстве: год назад они остановились в шаге от награды, уступив в четвертьфинале французскому тандему. В нынешнем розыгрыше украинские спортсменки превзошли прежний результат и впервые вышли в полуфинал.

В матче за выход в финал украинки встретились с первыми сеяными соревнований Габриелой и Стефани Стоевыми из Болгарии, тогда как сами получили третий номер посева. В первом гейме Бугрова и Кантемир оказали сопротивление соперницам, но уступили со счетом 12:21, во втором гейме последовало крупное поражение 3:21.

Поражение в полуфинале обеспечило украинскому дуэту "бронзу" турнира, которая стала первой наградой страны на взрослом уровне чемпионатов Европы в парном бадминтоне.

Ранее Украина имела только одну медаль на континентальном уровне: в 2025 году была завоевана "бронза" в командном турнире, в состав которого входили Бугрова и Кантемир.

