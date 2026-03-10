Впервые в истории спорта! На Паралимпиаде-2026 произошло уникальное событие. Видео

Бразильский паралыжник Кристиан Рибера завоевал первую в истории страны медаль зимних Паралимпийских игр. Это произошло 10 марта на Играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в соревнованиях по паралимпийским лыжным гонкам в категории LW11 (Паралижники с сильным нарушением функций ног).

Видео дня

23-летний спортсмен стал обладателем "серебра" в мужском спринте на стадионе лыжных гонок в Тезеро. Победу одержал представитель Китая Лю Цзысю, для которого это второе "золото" нынешней Паралимпиады. "Бронза" досталась казахстанцу Ерболу Хамитову.

Рибера родился с заболеванием артрогрипоз мультиплекс конгенита и в детстве перенес более 20 операций. Во время реабилитации врачи рекомендовали ему заниматься спортом.

Для справки: Артрогрипоз мультиплекс конгенита (АМК) — это врожденное заболевание, характеризующееся множественными контрактурами (тугоподвижностью) суставов, атрофией мышц и деформациями конечностей. Заболевание возникает из-за ограничения движений плода в утробе, часто вызванного нервно-мышечными нарушениями, и проявляется у 1 из 3000 новорожденных.

Паралимпийскими лыжными гонками бразилец начал заниматься в 2015 году в рамках проекта Бразильской федерации снежных видов спорта при поддержке Международного паралимпийского комитета. Изначальная цель программы заключалась в подготовке спортсмена, способного бороться за медаль на зимней Паралимпиаде 2030 года.

После финиша Рибера заявил, что испытывает большую радость из-за исторического результата и отметил поддержку семьи. По его словам, родители присутствовали на трибунах и увидели, как он выиграл первую медаль, а родственники и болельщики следили за выступлением из Бразилии. Спортсмен добавил, что не может быть счастливее, назвав произошедшее исполнением мечты.

Также Рибера рассказал, что начал заниматься этим видом спорта в 2015 году и сразу почувствовал интерес, поскольку он сильно отличался от привычных дисциплин в Бразилии. Он уточнил, что впервые оказался на снегу в 2016 году и тогда, по его словам, "влюбился в этот спорт еще больше".

Получая награду, спортсмен не смог сдержать эмоций. Он отметил, что расплакался, потому что понял: его мечта и мечта семьи осуществились, добавив, что после долгой работы и усилий сумел этого добиться.

Рибера выступает на третьих зимних Паралимпийских играх. Дебют состоялся на Играх-2018 в Пхёнчхане, где его лучшим результатом стало шестое место в гонке на 15 км в сидячей категории. На Паралимпиаде-2022 в Пекине он также участвовал в соревнованиях, но остался без медали.

Перед стартом Игр-2026 бразилец входил в число претендентов на награды после успешных выступлений на чемпионатах мира по паралыжным гонкам. В его активе четыре медали мировых первенств, включая "золото" в спринте в сидячей категории на турнире 2025 года в норвежском Тронхейме.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!